In Spagna non mollano e rilanciano: Lautaro Martinez è l'obiettivo del Barcellona in attacco dopo il no dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez

Marco Astori
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In Spagna non mollano e rilanciano: Lautaro Martinez è l'obiettivo del Barcellona in attacco dopo il no dell'Atletico Madrid per Julian Alvarez. E' quanto riportato da Gerard Morero su Jijantes.

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"Lautaro Martinez è il nome per cui Flick e il Barcellona stanno lavorando: è un'operazione molto difficile, molto difficile. Ma la priorità era Julian Alvarez, ora è Lautaro: il club farà ogni tipo di sforzo per prenderlo dovesse esserci una minima possibilità che lasci l'Inter.

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La riunione del suo agente con Deco di qualche giorno fa è stato l'inizio e per far capire l'interesse: e Lautaro ha aperto al Barcellona. E ora è in prima posizione: vediamo come va a finire, ma Lautaro è il centravanti che cerca il Barça".

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Anche Alfredo Martinez, giornalista di Onda Cero, conferma: "Scartato Julian Alvarez, la prima opzione per l'attacco del Barcellona è ora Lautaro Martinez. Difficile prenderlo dall'Inter però il Barcellona ci proverà"

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