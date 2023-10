Sky – Infortunio Dybala, niente intervento chirurgico: Inter nel mirino

Sospiro di sollievo per José Mourinho in casa Roma dopo l'infortunio al ginocchio di ieri: Paulo Dybala ha nel mirino l'Inter

Paulo Dybala ha nel mirino l'Inter. Sospiro di sollievo per José Mourinho in casa Roma dopo l'infortunio al ginocchio di ieri a Cagliari. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport: "Costretto a fermarsi Dybala, ma non a lungo. Dal forte dolore per lo scontro di gioco a Cagliari, alla preoccupazione del calciatore emersa a caldo con le lacrime sul campo. Gli esami strumentali il giorno dopo hanno però scongiurato l'intervento chirurgico. È una lesione distrattiva al collaterale per Dybala. Dispiaciuto di dover saltare la convocazione con la sua nazionale, ma la sua volontà è tornare in campo contro l'Inter, il 29 ottobre.