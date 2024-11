In conferenza stampa Juric ha parlato di un problema fisico per il giocatore, in realtà si sentiva pronto a scendere in campo

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, Ivan Juric ha confermato che Paulo Dybala non sarà convocato perché "ha avvertito un problema in Belgio e ieri sentiva questo fastidietto". In realtà, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'argentino stava bene e si sentiva pronto per scendere in campo.