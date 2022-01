Dzeko: “Portarla a casa anche quando giochi meno bene, sosta arriva nel momento giusto”

Le parole dell'attaccante protagonista contro il Venezia

Edin Dzeko ha firmato il gol vittoria contro il Venezia. Ecco le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Ci voleva no? Sicuramente non rimpiango niente, il gol è venuto nel momento giusto anzi giustissimo. Conta più di tutto. Vuol dire che non molliamo mai, abbiamo carattere e personalità. Non è facile vincere sempre 2-3 gol a zero e giocare sempre bene. Anche se giochi meno bene devi portarla a casa come hai fatto oggi. Sicuramente dopi i 120 minuti eravamo stanchi, il campo non ci aiuta. Quando la porti a casa tutto il resto non è più importante. Non è la prima volta che faccio gol all'ultimo minuto. Il mister capisce di calcio. Loro difendevano tutti indietro, anche il campo non ci ha aiutato. La sosta viene nel momento giusto. Non è importante se la risolvi all'ultimo minuto, è difficile essere al top. Queste partite contro le piccole le devi portare a casa, eravamo stanchi dopo i tanti impegni vicini. Adesso abbiamo due settimane per riprenderci bene e pensare la derby. Non è che poi ci sono partite facili".