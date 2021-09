Dzeko: “Sto benissimo. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere quanto è forte l’Inter”

Le parole dell'attaccante nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Edin Dzeko ha analizzato con soddisfazione la vittoria al Franchi: "Sto benissimo. I numeri non li guardavo, conta l'oggi. Importante aver vinto una partita molto molto difficile in cui nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo. Però nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto vedere quanto è forte questa squadra. Nel primo tempo non siamo stati in partita, potevano fare un altro gol. Dopo il loro grande primo tempo sono calati un po'. Se cambia giocare con attaccanti diversi al mio fianco? Con grandi giocatori è facile giocare: Lautaro e Sanchez sono campioni d'Italia. Correa è un altro grandissimo giocatore, che ci farà divertire. Oggi ho fatto gol io, domani Sanchez: basta che l'Inter vinca. Già tre-quattro volte in questo inizio di campionato ho avuto qualche occasione su calcio d'angolo e non ho fatto gol. Quando calciano Calhanoglu e Dima è uno spettacolo, sicuramente è un'arma in più per la squadra. Vittoria importante contro una grandissima Fiorentina, che farà una grande stagione. Già da domani si pensa alla prossima che è sempre la più importante".