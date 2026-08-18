VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Manà Manà anche di Luis Henrique in ottica Roma:

"Gasperini vuole completare la rosa con due innesti, un esterno d'attacco e un vice Wesley, esterno a tutta fascia: questa è l'indicazione di Gasperini, vedremo che seguito avrà tutto questo"

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"Cacciamani? Ho parlato con Petrachi e mi ha detto la verità: i club sono distanti, tra l'offerta della Roma e la cifra che vuole il Torino c'è distanza, il gap è notevole.

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Non so se negli ultimi giorni di mercato la situazione può cambiare ma in questo momento la Roma sta osservando da vicino di più la situazione Luis Henrique perché è in uscita dall'Inter ed eventualmente su Udogie ma chiaramente non alle cifre che vuole il Tottenham, Udogie a me piace tantissimo, darebbe fisicità notevole, è italiano, ha dimensione internazionale ma può fare la differenza in Serie A. Se il Tottenham scende e le parti si avvicinano, può essere il profilo giusto, è l'esterno manifesto del calcio di Gasperini"