EDICOLA TS – Arias, il portiere del Racing: “Alcaraz nuovo Vidal”

La prima pagina di Tuttosport di mercoledì 7 febbraio apre con il mercato della Juventus e con un'intervista al portiere del Racing Avellaneda, ex club di Carlos Alcaraz: "Alcaraz nuovo Vidal. Carlos ha corsa, personalità e sa incidere in zona gol: come Arturo. Allegri lo farà diventare un top player". Felipe Anderson: avanti tutta. Koopmeiners: sfida a Tottenham e Manchester United. Chiesa al bivio: 5 mesi per conquistare Max e il rinnovo".