EDICOLA TS – Inter, quella bellezza nata un po’ per caso. Calha, Dimarco e le sliding doors

"Alacaraz infiamma la Juve", titola così Tuttosport in edicola venerdì 9 febbraio in riferimento alla conferenza stampa di presentazione del centrocampista argentino. In taglio basso spazio al Torino con le parole di Sorrentino su Milinkovic-Savic: "Vanja è già in Europa". 'Doveva solo maturare'. Spazio anche alla Nazionale: "Nations League: l'Italia pesca Belgio, Francia e Israele". In taglio basso c'è l'Inter: "Inter, quella bellezza nata un po' per caso". Di spalla spazio alla Superlega: "Livoroso Ceferin: vince, ma non pare".