La Juventus aprirà il prossimo turno di campionato. I bianconeri saranno di scena domani sera in trasferta contro il Monza, quella squadra con cui non sono riusciti a fare neanche un punto la scorsa stagione. TuttoSport riporta in apertura le parole di Massimiliano Allegri e John Elkann alla vigilia dell'incontro.