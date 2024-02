Doppio pareggio per 1-1 nelle due gare della venticinquesima giornata di campionato in programma questa domenica alle 15. Nel derby toscano tra Empoli e Fiorentina passano in vantaggio gli ospiti con Beltran alla mezz'ora del primo tempo, nella ripresa arriva il gol di Niang su calcio di rigore. Stesso risultato anche tra Udinese e Cagliari: i friulani sbloccano l'incontro con Zemura al 14', allo scadere della prima frazione c'è gloria per Gaetano.