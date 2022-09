Anche l’Equipe si arrende: “Niente Psg, Skriniar rimane all’Inter”

Anche l'Equipe si arrende, il difensore slovacco non si muoverà da Milano

Alla fine anche in Francia hanno dovuto alzare bandiera bianca. Nonostante gli ultimi assalti guidati in prima persona dal presidente Al-Khelaifi, Milan Skriniar rimarrà all'Inter. Loïc Tanzi, giornalista de L'Equipe, ha assicurato che Milan Skriniar resterà all'Inter. La pratica è chiusa e lo slovacco, priorità del PSG dall'inizio della finestra di mercato, non firmerà con il club parigino.