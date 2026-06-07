La Nazionale ha parlato di quanto accaduto all'ex giocatore nerazzurro e ha spiegato di aver messo a disposizione per la squadra psicologi

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 23:16)

«Penso che la gestione sia stata davvero ottima. Sia da parte degli arbitri, dei giocatori, dei paramedici, dei nostri medici, dei giocatori ucraini, dei nostri giocatori». Dopo il malore di Eriksennella gara contro l'Ucraina, mentre era in campo con la Danimarca, è arrivata la reazione della Federazione attraverso le parole di Peter Moller, direttore sportivo della Nazionale.

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«Purtroppo, avevamo già vissuto una situazione simile. Ma tutti hanno reagito prontamente e Christian è stato assistito al meglio. È stato comunque uno shock, per tutti noi», ha aggiunto il dirigente spiegando che è stata messa su un'unità di crisi per sostenere i giocatori della Nazionale in questo momento delicato.

«Abbiamo detto ai giocatori della nostra Nazionale che mettiamo a disposizione psicologi specializzato nella gestione delle crisi. La reazione delle persone a certe cose varia di caso in caso. Si tratta sicuramente di una situazione atipica perché nel 2011 eravamo tutti in gruppo e c'era da affrontare la fase finale dell'Europeo. Ora invece i calciatori partiranno per le vacanze. Ci siamo assicurti che nessuno torni a casa da solo, che siano con la famiglia o comunque in gruppo e il ct Riemer chiamerà individualmente ogni giocatore per sapere come sta», ha spiegato.

(Fonte: dr.dk)