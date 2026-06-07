Il calciatore danese, ex Inter, si è sentito male come gli era successo nel 2021 all'Europeo ma sta già meglio ed è in ospedale per accertamenti: la nota del medico federale

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno - 20:59

"Eriksenè cosciente e le sue condizioni sono buone". La Federazione danese ha emesso post e comunicati dopo il malore dell'ex calciatore nerazzurro che si è accasciato al suolo a seguito di un malore nella gara della Danimarca contro l'Ucraina che si stava giocando ad Odense.

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"Christian sta bene ed è uscito dal campo da solo", ha spiegato Morten Boesen, il medico della Nazionale danese in una nota pubblicata dalla Federazione su X. "Per come la vedo io, il pacemaker ha risposto come dovrebbe. È stato brevemente incosciente, ma ha ripreso conoscenza molto rapidamente, abbiamo subito ripreso contatto con lui", ha aggiunto il dottore.

"Ora subirà ulteriori esami in ospedale per determinare cosa ha causato l'incidente. Siamo in continuo contatto con lui e i medici dell'ospedale. Ma Christian sta facendo bene e lui mi ha chiesto di inviare i suoi saluti a tutti i giocatori e di dire loro che è tutto okay", ha concluso.