Højbjerg ha parlato del malore che ha costretto l'ex Inter a lasciare il campo durante l'amichevole con l'Ucraina che è poi stata sospesa

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 23:02)

Il capitano della nazionale danese, Pierre-Emile Højbjerg, era comprensibilmente preoccupato dopo la sospensione della partita contro l'Ucraina a causa di malore di Christian Eriksen che ha costretto il calciatore ad uscire dal campo e a raggiungere l'ospedale in ambulanza per accertamenti. L'ex Inter, dal 2021, ha un defibrillatore che sostiene il suo cuore e quando oggi si è sentito male in campo, la Nazionale danese ha rivissuto come allora momenti traumatici.

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A Højbjerg hanno chiesto proprio di quanto accaduto in campo. Queste le parole del centrocampista della Danimarca e dell'Olympique Marsiglia.

«La cosa più importante è che Christian stia bene e che la sua famiglia stia bene. Siamo andati negli spogliatoi e abbiamo parlato un po' lì. Alcuni hanno bisogno di fare delle domande, altri hanno bisogno di parlare con la famiglia. Alcuni hanno bisogno di sedersi e ascoltare un po' gli altri. Va tutto bene. È strano dirlo, ma ci ha fatto rivivere brutti ricordi».

«La cosa più importante è che ci sia stata una buona risposta e che i medici abbiano la situazione sotto controllo. E che i giocatori in campo abbiano mostrato rispetto come gli spettatori sulle tribune. È finita nel miglior modo possibile, in relazione a quanto accaduto. Siamo tutti profondamente grati per questo, ed è ciò che conta di più. Posso solo dire cosa ho visto io. C'era una rimessa laterale e io mi sono spostato sul lato. Quando mi sono girato ho visto Christian cadere a terra. Sappiamo tutti cosa significa e la nostra reazione è stata rapidissima e rispettosa. Sì... posso solo lodare chi se ne è occupato e Christian ha lasciato il campo sulle sue gambe».

«Non posso dire molto altro. È uno shock, vero. La cosa più importante è che Christian stia bene. Adesso credo di voler vedere i miei figli e la mia famiglia. È il mio unico desiderio», ha concluso il giocatore.

(Fonte: sport.tv2.dk)