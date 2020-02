Eriksen, foto con de Vrij e gioia incontenibile: “Solo sorrisi dopo la vittoria. Forza Inter”

Stava per mettere anche il suo sigillo sul derby di ieri sera. Christian Eriksen ha fatto tremare la porta del Milan con una punizione da brividi, che per un attimo ha fatto sognare tutti i tifosi dell’Inter. Alla fine, però, è arrivata comunque una vittoria fondamentale per la squadra di Antonio Conte.

E lui ha espresso tutta la sua gioia, postando sui social una foto mentre esulta in compagnia di Stefan de Vrij, fra i protagonisti della serata, e scrivendo: “Solo sorrisi dopo l’importante vittoria di ieri. Forza Inter“.

(Fonte: Profilo Instagram Eriksen)