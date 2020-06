GdS – Inter, Eriksen non basta: centrocampo da rifondare. Servono innesti di qualità e personalità

In casa Inter, dopo il flop col Sassuolo, si ragiona a cosa è andato storto. Il centrocampo schierato da Conte non era quello titolare, colpito dagli infortuni, e il reparto è stato il punto debole per tutta la stagione.

“Oggi l’Inter sembra più vicina al suo passato recente che a un futuro nuovo: questa è l’impressione più fastidiosa. Gattopardesca: cambiare tutto per non cambiare nulla. In realtà non è così. Conte ha già fatto molto. Intanto ha 8 punti in più di Spalletti e ha un’identità tattica e linee di gioco più sicure, come hanno confermato i bei gol alla Samp. Sono stati inseriti giovani (Barella, Bastoni) e gettate le basi per un futuro credibile. Ma il centrocampo va rifondato con innesti poderosi di qualità e personalità. Eriksen non basta. Non si scappa: è in mezzo che ogni squadra si gioca il suo destino. Il centrocampo dell’Inter non è tra i primi 5 del campionato. Ogni volta che ha incrociato una squadra che gioca la palla, ha sofferto. Sassuolo compreso, al di là del turnover di mercoledì, forse forzato, di sicuro suicida. Rallentare la difesa (Ranocchia) e allentare l’interdizione centrale (Borja) davanti a gente che riparte a razzo è come vestirsi di rosso davanti a un toro. Quel che resta del campionato e dell’Europa League non servono a salvare la stagione, ma a preparare la prossima. E questo il mister dovrà spiegarlo all’Inter con occhi feroci, da vero Conte”, spiega La Gazzetta dello Sport.