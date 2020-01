L’Uefa scrive sui social: “Eriksen è…”. E arriva la risposta dell’Inter

L’Inter non sta nella pelle, come i suoi tifosi del resto. Che però adesso aspettano il video di presentazione di Christian Eriksen. Da quando è nata Inter Media House è il momento più atteso. Quasi più dell’annuncio ufficiale arrivato quest’oggi. E poi sui social il club nerazzurro ha risposto anche ad un post dell’Uefa e ha movimentato, ancora di più, i cuori nerazzurri. Ieri sul profilo dell’organizzazione europea del calcio erano stati pubblicati i gol del giocatore danese e un messaggio: “Eriksen è…..”. A quei puntini sospensivi l’Inter ha risposto oggi e li ha completati: è… “nostro”. Una sola parola e un’emoticon con gli occhi a forma di cuoricino. Bastano e avanzano per esprimere il concetto.