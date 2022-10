Inter Women, esordio in Nazionale per Polli: “Ora testa al derby. Lo scudetto…”

L'attaccante nerazzurra, classe 2000 e già 5 gol segnati in questo avvio di stagione, pensa alla sfida contro il Milan

Elisa Polli, attaccante classe 2000 dell'Inter femminile, ha esordito ieri sera in Nazionale maggiore in occasione dell'amichevole contro il Brasile. Queste le sue parole al termine del match, raccolte da tuttomercatoweb.com: "Abbiamo fatto una bella prestazione. Peccato per il risultato. Siamo riuscite a tenere botta contro queste avversarie, il Brasile è un avversario di grande rispetto. Ci portiamo a casa una grande prestazione".