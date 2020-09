Sebastiano Esposito dovrebbe lasciare l’Inter per andare in prestito a giocare con più continuità. Sulle tracce del giovane attaccante ci sono in prima linea Spal e Pescara. Ma la scelta di Esposito dovrebbe essere una scelta di cuore: il nerazzurro starebbe optando per la Spal, dove già giocato suo fratello Salvatore. Proprio il fratello ha postato sui social una foto che li ritrae assieme proprio a Ferrara.