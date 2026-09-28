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Re Pio

VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito

. L'osservatorio del calcio è giunto a questa conclusione dopo aver analizzato le performance di tutti i calciatori professionisti da inizio stagione. Per stilare questa classifica sono state selezionate diverse azioni tecniche frequentemente eseguite dai giocatori, classificandole in otto aree e combinandole come segue:• Difesa aerea: duelli aerei vinti nei primi due terzi del campo (rispetto alla media di squadra e tasso di successo); frequenza di gol subiti con il giocatore in campo.• Difesa a terra: duelli a terra vinti nella propria metà campo (rispetto alla media di squadra e tasso di successo); intercetti nella propria metà campo (rispetto alla media di squadra); frequenza di gol subiti con il giocatore in campo.• Costruzione: passaggi riusciti dalla propria metà campo (rispetto alla media di squadra e tasso di successo).• Orchestrazione: passaggi riusciti dalla metà campo avversaria (rispetto alla media di squadra e tasso di successo).• Uno contro uno: dribbling riusciti e tasso di successo; conduzioni palla in avanti di almeno otto metri verso la porta avversaria.• ​​Creazione di occasioni: passaggi che portano a un tiro, ponderati in base alla probabilità di gol (xG dei tiri); passaggi che lasciano al massimo un avversario di movimento più vicino alla porta rispetto al pallone; passaggi ricevuti da un compagno nel rettangolo centrale dell'area di rigore avversaria.• ​​Finalizzazione: numero ed efficacia dei tiri (differenza tra gol realizzati e attesi); frequenza dei gol.• Attacco aereo: duelli aerei vinti nell'ultimo terzo di campo (rispetto alla media di squadra e tasso di successo); colpi di testa.

Per ciascuna area, i valori vengono ponderati in base al livello agonistico delle partite disputate nel periodo di riferimento secondo il metodo adottato, nonché al numero medio di minuti giocati per incontro, così da valorizzare i titolari raramente sostituiti. Per una maggiore leggibilità, i valori ottenuti vengono riscalati su una scala da 30 a 100.

L'indice di rendimento generale viene calcolato a partire dai punteggi delle singole aree, mediando il valore massimo (escluse le aree relative al gioco aereo, fatta eccezione per la fase dSecondo posifensiva dei difensori centrali) e il valore mediano tra le aree più rilevanti per ruolo (sei per difensori e centrocampisti; quattro per esterni e punte centrali). Un correttivo basato sul ruolo garantisce la confrontabilità dell'indice tra tutti i giocatori.

Viene inoltre calcolato un indice di rendimento relativo confrontando il valore dell'indice generale del giocatore con la media registrata nel suo club, al fine di evidenziare i giocatori che offrono prestazioni superiori rispetto ai compagni di squadra (valore superiore a 1).

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