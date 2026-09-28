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Dopo la sconfitta all'esordio in Nations League contro il Belgio, l'Italia prova a riscattarsi contro la Turchia di Vincenzo Montella. Mancini e i giocatori devono dare segnali dopo la partita persa all'Olimpico contro i Diavoli Rossi che ha portato subito le prime critiche nei confronti del CT.

Intervenuto sul suo profilo Youtube, Sandro Sabatini ha voluto commentare così le scelte di Mancini, spendendo però parole al miele per un giocatore dell'Inter: "Alcune scelte di Roberto Mancini sono troppo cervellotiche, è una Nazionale che ha problemi anche a livello individuale. L'Italia al Mondiale avrebbe fatto più o meno il percorso della Bosnia, arrivava ai sedicesimi. Nessuno pretende che sia un'Italia di livello top in Europa, magari neanche in seconda fascia però in una dignitosa terza fascia l'Italia deve esserci. Non facciamo un dramma per la partita col Belgio, anche se la prima mezz'ora è stata deprimente e imbarazzante ma già con la Turchia devono esserci delle risposte. Un minimo di progresso, tre giorni di allenamento in più bisogna vederlo in campo"

Sabatini esalta Pio Esposito

Sky

"Sul valore dei singoli giocatori è chiaro che si apre un discorso molto ampio: se devo andare in giro per l'Europa a prendere un centravanti di 20 anni non ne trovo mica tanti bravi come Pio Esposito, te lo dico. Certo, va servito e deve essere coinvolto di più. E poi sarò fissato: Tonali sinceramente in questo momento non lo vedo proprio come giocatore di livello, cammina, non è in forma"