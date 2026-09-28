Alessandro Vocalelli, giornalista ed editorialista de' La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio.

Nell'analisi della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, l'opinionista si è soffermato su Pio Esposito, attaccante degli Azzurri e dell'Inter, e sulla centralità nel progetto dell'Italia, confrontandolo con i compagni di reparto nella squadra nerazzurra, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

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"Pio titolare, ma all’Inter è dietro Lautaro e Thuram"

"Pio Esposito è il centravanti titolare della Nazionale Italiana in cui noi riponiamo speranze enormi. Lautaro Martinez che è uno straordinario giocatore, il più forte attaccante del campionato italiano, non è titolare dell’Argentina, al punto che anche nell'ultimo Mondiale quando lui è entrato da riserva e ha segnato, portando l’Argentina avanti, poi l'hanno rimesso in panchina e hanno messo Julian Alvaraz. Il nostro centravanti è titolarissimo, nell’Argentina Lautaro non è titolare e Thuram, l'altro con cui si confronta Pio Esposito, non è stato addirittura neanche convocato. Per cui i due titolari che stanno davanti a Pio Esposito non sono titolari nelle loro nazionali; il nostro centravanti dietro loro per un fatto anagrafico ma anche per un fatto di qualità complessiva, perché oggi credo che nessuno si sognerebbe di togliere Lautaro per mettere Pio Esposito, con tutto il rispetto e per le aspettative giuste e che ci sono su Pio Esposito".