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L'esperto di mercato, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato del mercato dell'Inter e di quello che potrà essere il rinforzo in difesa

Provedel credo che avrà delle chance nelle prossime settimane per mettersi in vetrina. Spence ha risolto il problema fisico che aveva e rappresenta un nuovo acquisto un'alternativa in più per Chivu. Jones è quello che ha giocato di più, è quello che ha fatto vedere di essere più pronto, un elemento di qualità, di inserimenti che chiedeva Chivu. Stones meno, ha riconfermato qualche problemino che aveva avuto in passato. L'Inter lì cercherà per il futuro un difensore veloce, vedremo se Stones quando recupererà se riuscirà a mettere a disposizione di Chivu la sua personalità. Diouf stesso oggi, rivisto a distanza di un anno, l'anno scorso tutti dicevano: Ma Diouf, ma perché l'ha preso l'Inter, ma non serve a nulla a centrocampo. Oggi l'allenatore l'ha lavorato ed è un esterno titolare, non l'ha preso nemmeno per fare l'esterno. Poi siamo curiosi di vedere anche di più Stankovic, perché è una sorta di nuovo acquisto da vedere, perché lui era già dell'Inter, poi è stato ricomprato. E quindi sicuramente l'Inter è quella che, dopo la sosta, ci rifarà vedere, ci metterà a disposizione di Chivu più facce nuove.

L'acquisto di mercato che ha performato di più è Frattesi. Determinante anche quando non ha segnato, aveva bisogno di questa continuità di impiego. Se n'è accorto anche Roberto Mancini.