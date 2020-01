Esposito, si lavora al rinnovo. Gabigol? No Inter al West Ham. E il Flamengo ha un problema

L’Inter non trascura nulla ed è pronta a blindare per il futuro il suo gioiellino Sebastiano Esposito. E’ ciò che racconta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il club e l’agente del ragazzo abbiano cominciato i discorsi per un futuro rinnovo: “Ieri nella sede interista c’è stata la visita di Augusto Carpeggiani, procuratore di Sebastiano Esposito, il talento diciassettenne su cui l’allenatore interista fa molto conto. Il colloquio ha permesso di mettere a fuoco le prossime mosse. L’attaccante stabiese sino a fine stagione reciterà l’attuale parte in rosa, a meno che non dovessero crearsi i presupposti per l’ingaggio di un nuovo attaccante (Giraudo Llorente). In ogni caso più avanti verranno approfonditi gli argomenti economici sull’intesa per un legame a lungo termine. Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e solo allora potrà sottoscrivere un contratto sino al 2025: ovviamente a cifre superiori agli attuali 100 mila euro“.

Gabigol

Novità anche sul fronte Gabigol: “Ieri per Gabigol s’è fatto avanti il West Ham, ma con una proposta in prestito con opzione di riscatto. All’Inter non va bene. Intanto in Brasile sostengono che l’attaccante sarà presto a Milano per definire il suo futuro. Ora come ora è un tesserato nerazzurro, ma il Flamengo resta il suo pretendente più accreditato. Per il club carioca il problema è riuscire ad assicurare i 4 milioni di stipendio al giocatore“, conclude la Rosea.