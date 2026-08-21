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Dopo un lungo corteggiamento durato mesi, Curtis Jones è finalmente pronto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista inglese è atterrato ieri sera a Milano, e oggi svolgerà il classico iter che prevede visite mediche e firma sul contratto.

Getty Images

La Gazzetta dello Sport spiega quando potremo vedere all'opera l'ormai ex Liverpool: "Ieri, poco prima delle 23, è iniziata la vita italiana di Curtis Jones, bramata per settimane dal neo-interista. Arrivato a Linate Prime, di fronte ai primi tifosi in sua attesa, ha battuto il pugno sul petto e fatto il segno del cuore. Oggi, poi, farà la trafila di tutti i nuovi arrivi: visite mediche all'Humanitas e idoneità sportiva al Coni. Poi passaggio in sede per firmare il quinquiennale da 3,5 milioni più bonus e registrare i contenuti sui canali ufficiali del club. Domani vedrà il futuro da vicino, a San Siro contro il Monza: in questa sarà solo spettatore, alla prossima in casa contro il Napoli, il 5 settembre, andrà in campo".