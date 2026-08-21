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Lautaro Martinez è destinato a rimanere un sogno per il Barcellona. Negli ultimi giorni hanno ripreso a circolare alcuni rumors di mercato che vorrebbero il club catalano pronto a tornare alla carica per il capitano dell'Inter, ma queste voci non hanno trovato alcuna conferma. Inoltre, come scrive Tuttosport, per il capitano nerazzurro non è arrivata alcuna offerta: "Chissà se domani mattina tra i messaggini di auguri di buon compleanno Lautaro ne troverà uno che arriva da Barcellona. Per il momento, la corrispondenza tra la Catalunya e Milano è pacificamente chiusa, al contrario di quello che farebbero pensare le voci che rimbalzano tra Spagna e Argentina.

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Il Barcellona, dicono, sarebbe interessato a Lautaro per riempire il buco lasciato da Lewandowski al centro dell'attacco, dopo che tutti i tentativi fatti con l'Atletico per arrivare a Julián Álvarez sono andati a vuoto. Mercoledì si è parlato di 100, ma il Barça inizialmente valuterebbe il giocatore in una cifra intorno agli 80-85 milioni - del resto, il capitano dell'Inter è dichiaratamente considerato un piano B rispetto ad Alvarez, quindi l'investimento non sarebbe lo stesso - e lo lusingherebbe facendo leva sul peso che la 'samarreta' blaugrana ha avuto su palcoscenici di premi individuali quali il Pallone d'Oro.

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Il fatto è che l’Inter finora non ha ricevuto nessuna offerta dal club iberico. [...] Se poi arrivasse davvero un'offerta dal Barcellona per l'attaccante argentino, la dirigenza nerazzurra rimanderebbe tutto al mittente. In questo momento del mercato, una trattativa non sarebbe stata nemmeno presa in esame pure se ci fossimo trovati in una situazione in cui Lautaro avesse aperto al trasferimento".