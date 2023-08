Esposito: “C’erano più squadre su di me, Samp scelta giusta: vengo con voglia”

Intervenuto ai canali ufficiali della Sampdoria nel giorno della sua presentazione, Sebastiano Esposito, arrivato dall'Inter, ha parlato così della sua nuova avventura: «C’erano più squadre su di me ma ho deciso di venire a Genova e penso di aver fatto la scelta giusta: arrivo in una piazza molto importante che merita palcoscenici diversi dalla Serie B. Vengo con voglia e determinazione, anche per togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Quagliarella? Fabio è un esempio e una grande persona, mi ha dato consigli dai tempi del mio esordio. I miei fratelli allo Spezia? Non siamo così vicini da quando avevamo 10-12 anni, siamo molto contenti di questo, però sul campo non farò sconti a nessuno. Sono sicuro che faremo un grande campionato».