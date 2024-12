Evani: “Mancini riporterebbe al Milan spirito di gruppi. Ibra cambi mentalità”

«Come vedrei Mancinial Milan? Per Roberto parla il suo curriculum, ha allenato squadre importanti. Ha esperienza da vendere. Ci ho giocato insieme e aveva un certo tipo di carattere. Da allenatore è riuscito a smussarlo: riporterebbe quello spirito di gruppo che in questo momento vedo mancare al Milan». Così Alberico Evani, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parlando del momento del Milan. L'ex giocatore ha collaborato con Mancini nella sua esperienza in Nazionale.