Inizia con una doppietta in amichevole l'avventura di Ebenezer Akinsanmiro al Monza. Il centrocampista è stato il mattatore della gara vinta da biancorossi contro il Milan Futuro e si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una doppietta che ha fatto intravedere le qualità del nigeriano.

"I secondi 45 minuti sono quelli dei titolari, con l’esordio di Akinsanmiro, appena arrivato dall’Inter. Le cose migliori sono le sue, parte forte, sradica e ripulisce palloni, inevitabilmente rallenta appesantito dai carichi di lavoro, ma alla fine trova le zampate giuste anche in zona gol", sottolinea Tuttosport.

Va ricordato che l'Inter ha ceduto Akinsanmiro al Monza a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.