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Dopo un solo anno Alessandro Antonello lascia il Marsiglia. L'ex Amministratore Delegato Corporate dell’Inter ha rassegnato le dimissioni come si legge nel comunicato del club francese. "L'Olympique Marseille annuncia le dimissioni di Alessandro Antonello, che lascia il ruolo di Amministratore Delegato. Entrato a far parte del club nel luglio 2025, Alessandro Antonello ha portato la sua esperienza all'Olympique, avviando diversi importanti progetti, in particolare per quanto riguarda la generazione di ricavi e il miglioramento dello stadio".

"Il club desidera ringraziare Alessandro per il suo impegno e per il lavoro svolto durante il suo mandato. I progetti che ha contribuito ad avviare saranno proseguiti e rafforzati nell'ambito della roadmap definita dal nuovo team dirigenziale".