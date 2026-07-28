Le squadre di Serie A continuano a lavorare nei rispettivi ritiri. Dopo i primi giorni di lavoro, per i club è tempo dei primi test amichevoli.

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Il Venezia di Giovanni Stroppa, formazione neopromossa nel massimo campionato, ha conquistato una vittoria prestigiosa contro il Galatasaray, battendo la squadra turca con un netto 3-0.

Protagonista assoluto Filip Stankovic: il portiere classe 2002 ha sfoderato una prestazione d’altissimo livello, blindando il risultato quando era ancora in parità.

L’estremo difensore è stato decisivo con almeno tre interventi di altissimo livello, negando il gol a Osimhen e blindando la porta anche su Sallai e sui colpi di testa nell’area di rigore.

“Stankovic è insuperabile!” si legge nel post di DAZN.