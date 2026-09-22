Dumfries sta ricevendo molte critiche da quando veste la maglia del Real Madrid

Gianni Pampinella
Dumfries

VIDEO / Dumfries? "Ma quale tosto, non sa attaccare!". Quante critiche al Real per l'ex Inter

In estate Denzel Dumfries si è trasferito dall'Inter al Real Madrid per circa venti milioni di euro, firmando un contratto quadriennale. A distanza di qualche mese, l'olandese, però, non è ancora riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi e non ha convinto nemmeno i media spagnoli. Domenica pomeriggio, l'ex giocatore nerazzurro è sceso in campo dal primo minuto nel derby di Madrid contro l'Atletico. La partita si è rivelata una delusione: il Real Madrid ha perso 2-1 e anche per Dumfries è stata una partita da dimenticare in fretta.

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Dumfries sta ricevendo molte critiche da quando veste la maglia del Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca gli ha assegnato un 5 prima dell'intervallo, ma ha abbassato il punteggio a 4 nella ripresa e mette seriamente in dubbio il suo posto da titolare rispetto a Trent Alexander-Arnold : "Non può essere titolare al posto di Trent se offre così poco alla squadra", si legge nel duro giudizio.

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Secondo i media spagnoli, Dumfries ha commesso un errore anche in occasione del secondo gol dell'Atletico Madrid. "Difende male sul cross di Giuliano, consentendo a Jonathan David di tirare indisturbato". Anche il quotidiano catalano Sport critica la prestazione: "Sul gol di Jonathan David, Dumfries era completamente fuori posizione, permettendo al canadese di concludere indisturbato". Mundo Deportivo ha invece visto il terzino deludere su entrambi i lati del campo: "È stato praticamente inesistente, sia in fase difensiva che offensiva".

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