Scintille Zampini-Suma: "Non sei a Milan Channel" - "Sei abituato a Juventibus, non sei nemmeno..."
Scintille Zampini-Suma: "Non sei a Milan Channel" - "Sei abituato a Juventibus, non sei nemmeno..."
Il dibattito sull’episodio Kalulu-Rowe degenera rapidamente: accuse, frecciate e un confronto durissimo tra i due opinionisti
Redazione1908
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Storie tese, durante l'ultima puntata di Qsvs, tra Mauro Suma e Maurizio Zampini. L'argomento che ha acceso la discussione riguarda gli arbitri e il rigore clamoroso negato all'Atalanta contro la Juventus.
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Suma: "Non hai detto che è rigore, dì le cose come stanno Zampini, hai detto che è una compensazione di Juventus-Milan, la partita del fallo di De Winter su Kolo Muani. Quindi visto che ci hanno fatto un torto in Juventus-Milan...non l'ha detto ma si capiva, il senso dell'intervento è quello. Il senso dell'intervento è quello, hai voluto coprire la cosa di Juventus-Atalanta sfruttando Juventus-Milan: è dal primo secondo che sei su quel tema lì"
Zampini: "Ti vedo Mauro molto leggero sulla Juventus, ti vedo molto leggero"
Suma: "Io non ho nulla con la Juventus, sei tu che la rendi antipatica. Ce l'ho con te non con la Juventus, che c'entra la Juventus, la Juventus fa le sue partite ed è una squadra molto forte. Sei tu perché sei venuto a fare il gioco delle tre carte in trasmissione. Rigore Juventus, però Juventus-Milan, De Winter, Kolo Muani, eccetera, sei tu il problema, non la Juventus"
Zampini: "Esatto, è complicato perché c'ho due battaglie. Una per dire il mio pensiero e una per rispondere a Suma che fa la mia caricatura quindi non è semplicissimo. L'unica cosa certa è che sia molto sereno"
Suma: "Se deve fare un intervento su Juventus-Atalanta lo faccia, se deve ogni volta dare i calcetti gli stinchi facendo una finta che non li dà la smetta"
Zampini: "Ma chi è il conduttore? Suma o Donati?"
Suma: "E' ossessionato da me Zampini, ogni volta che ci sono in onda io deve fare le pulci anche le pulci preventive sapendo che ci sono io parla di Juventus Milan. Allora se ha qualcosa di intelligente e di interessante da dire su Juve-Atalanta la dica, se fa le pulci a me io rispondo"
Zampini: "Io rispondo a Suma. Se mi fai parlare lo dico. Non siamo a Milan Channel, il conduttore è Donati non Suma"
Suma: "Ho capito che sei abituato a Juventibus, lascia stare Milan Channel che non c'è da 10 anni, c'è Milan Tv. Non sei nemmeno aggiornato. Fai un intevento su Juve-Atalanta"
Zampini: "Suma è molto sereno, chiudiamola qua. Io ho detto che è stra-rigore quello di Juve-Atalanta"