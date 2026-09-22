Storie tese, durante l'ultima puntata di Qsvs, tra Mauro Suma e Maurizio Zampini. L'argomento che ha acceso la discussione riguarda gli arbitri e il rigore clamoroso negato all'Atalanta contro la Juventus.

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Zampini: "

Suma: "Se

Zampini: "Ma chi è il conduttore? Suma o Donati?"

Suma: "E'

Zampini: "Io rispondo a Suma. Se mi fai parlare lo dico. Non siamo a Milan Channel, il conduttore è Donati non Suma"

Suma: "Ho capito che sei abituato a Juventibus, lascia stare Milan Channel che non c'è da 10 anni, c'è Milan Tv. Non sei nemmeno aggiornato. Fai un intevento su Juve-Atalanta"

Zampini: "Suma è molto sereno, chiudiamola qua. Io ho detto che è stra-rigore quello di Juve-Atalanta"