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E' arrivata davvero una proposta in estate a Federico Dimarco per lasciare l'Inter. Lo conferma Alfio Musmarra, giornalista, sul suo canale YouTube.

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"La trattativa per Dimarco è tutta da fare perché lui giustamente dal suo punto di vista ha delle pretese e vanno ad inserirsi in una finestra economica di quello che guadagnano Bastoni e Barella.

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Si è parlato del possibile scambio con Balde in estate ma l'Inter non ha mai preso in considerazione un'ipotesi di questo tipo", le sue parole.