Adesso è ufficiale: Joaquin Correa torna all'Estudiantes. L'ex giocatore dell'Inter lascia il Botafogo dopo una stagione tutt'altro che esaltante e vivrà la sua seconda esperienza con il club in cui è cresciuto. Il Tucu Firmerà un contratto biennale dopo aver superato le visite mediche.

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Come riporta TycSports, Correa, una volta terminate le visite mediche, si è diretto subito al centro di allenamento dell'Estudiantes per incontrare i suoi nuovi compagni di squadra. Nel frattempo, il presidente Juan Sebastián Verón sta lavorando contro il tempo per cercare di renderlo disponibile al più presto: l'obiettivo principale è che sia a disposizione per l'ottavo di finale di Copa Sudamericana contro l'Universidad Católica, in programma martedì prossimo a La Plata.