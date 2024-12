Alle 15 una delle due partite in programma in Serie A è Parma-Lazio: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

Alle 15 una delle due partite in programma in Serie A è Parma-Lazio. Pecchia sceglie Man, Cancellieri e Haj alle spalle di Bonny, novità Leoni in difesa e parte fuori Coulibaly. Baroni opta per Dele-Bashiru alle spalle di Castellanos, in difesa c'è la coppia Gila-Romagnoli. Ecco le formazioni ufficiali del match.