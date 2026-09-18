La sfida tra il Monza di Ivan Juric e il Sassuolo di Alberto Aquilani apre la nuova giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match.

Marco Astori
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La sfida tra il Monza di Ivan Juric e il Sassuolo di Alberto Aquilani apre la nuova giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match.

MONZA - Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela.

SASSUOLO - Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.

sebastiano esposito è del sassuolo (1)

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