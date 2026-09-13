Sassuolo-Juventus alle ore 20.45 chiude la domenica di Serie A, aspettando i posticipi del lunedì in chiave fantacalcio. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match.

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Spalletti sceglie ancora Lucumi e non Kelly in difesa, a centrocampo l'inedita coppia Douglas Luiz-Koopmeiners e in attacco è confermato dal 1' Kolo Muani; Woltemade parte ancora dalla panchina. Aquilani a centrocampo schiera da titolare Thorstvedt mentre parte in panchina Adzic; novità Seba Esposito e Berardi nel tridente titolare con Laurienté.

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SASSUOLO - Muric, Cinquegrano, Leysen, Idzes, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Berardi, Esposito, Laurienté.

JUVENTUS - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.