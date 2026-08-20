Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ripresa dei lavori ad Appiano Gentile per l'Inter, che si è allenata questa mattina sotto la pioggia in vista del debutto in campionato contro il Monza. Allenamento differenziato per Djed Spence: l'esterno inglese, arrivato da pochi giorni dal Tottenham, sta seguendo un programma individuale per rimettersi al pari della condizione dei suoi nuovi compagni di squadra. L'obiettivo dello staff nerazzurro è quello di averlo al meglio per la trasferta di Cagliari in programma domenica 30 agosto, o al più tardi per la sfida contro il Napoli del 5 settembre.