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Domani ultimo impegno per l'Inter nella tournée tra Hong Kong e Australia: dopo il match con la Juventus i nerazzurri faranno ritorno in Italia per concludere la preparazione prestagionale.

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E al rientro ad Appiano troveranno volti noti e graditi: come raccolto da FcInter1908, infatti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones inizieranno a lavorare ad Appiano domenica. Una rincorsa per trovare la forma migliore il prima possibile.