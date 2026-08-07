Domani ultimo impegno per l'Inter nella tournée tra Hong Kong e Australia: dopo il match con la Juventus i nerazzurri faranno ritorno in Italia
VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio
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Domani ultimo impegno per l'Inter nella tournée tra Hong Kong e Australia: dopo il match con la Juventus i nerazzurri faranno ritorno in Italia per concludere la preparazione prestagionale.
E al rientro ad Appiano troveranno volti noti e graditi: come raccolto da FcInter1908, infatti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones inizieranno a lavorare ad Appiano domenica. Una rincorsa per trovare la forma migliore il prima possibile.
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