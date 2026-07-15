E' in arrivo una presentazione in grande stile per la seconda maglia dell'Inter per la stagione 2026-27. Ecco i dettagli

Marco Astori
Guarro e Pace episodio 10

GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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E' in arrivo una presentazione in grande stile per la seconda maglia dell'Inter per la stagione 2026-27. Ecco i dettagli raccolti da FcInter1908.

Inter, come sarà la seconda maglia per il 2026 2027

Il giorno 16 luglio, nel pomeriggio americano, a ridosso della finale dei Mondiali, i nerazzurri presenteranno la seconda maglia al Fanatics Fest di New York. La casacca è quella che omaggia il baseball e per l’occasione verrà presentata l’intera linea pensata dal club e da Nike.

Nuova seconda maglia Inter

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