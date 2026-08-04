GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

FCINTER1908 arriva in Australia. Non è una frase fatta, non è uno slogan: questa volta saremo davvero lì, dall’altra parte del mondo, per seguire da vicino l’Inter nella parte più affascinante della sua tournée estiva.

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Il club nerazzurro chiuderà il suo Summer Tour a Perth, dove affronterà prima il Milan e poi la Juventus all’Optus Stadium. Il derby è in programma mercoledì 5 agosto alle 13 italiane, le 19 locali, mentre la sfida contro i bianconeri si giocherà sabato 8 agosto, sempre alle 13 italiane e alle 19 in Australia.

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Per FCINTER1908 sarà un viaggio speciale. Saremo l’unica testata verticale sull’Inter presente in Australia, l’unico media italiano di settore accanto ai grandi colossi come Sky e Gazzetta. Un motivo d’orgoglio, certo, ma soprattutto una responsabilità.

Perché l’obiettivo è semplice: raccontarvi tutto. Gli allenamenti, l’attesa, il clima attorno alla squadra, le sensazioni da Perth, i retroscena, le immagini, le parole dei protagonisti e ogni dettaglio di due partite che, pur essendo amichevoli, hanno sempre un peso diverso quando di mezzo ci sono Milan e Juventus.

Non sarà solo una trasferta. Sarà un modo per portarvi dentro l’Inter anche a migliaia di chilometri da Milano, con lo stesso spirito di sempre: presenza, attenzione, passione e voglia di esserci dove succedono le cose.

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La tournée australiana arriva in un momento importante della preparazione nerazzurra, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Chivu avrà altri test di alto livello per misurare la condizione della squadra, provare soluzioni e capire a che punto è il lavoro estivo.

Noi ci saremo. Con gli occhi sul campo, il telefono sempre acceso e la voglia di raccontare ogni minuto di questa esperienza.

Ci siamo quasi, gente. FCINTER1908 sta arrivando in Australia.