Femminile, Inter-Juventus formazioni ufficiali: debutto nella Poule Scudetto

Debutto nella Poule Scudetto della Serie A TIM femminile per l'Inter di coach Rita Guarino. Dopo il turno di riposo le nerazzurre iniziano la seconda fase del campionato affrontando la Juventus allo stadio "Breda" nel match valido per la 2ª giornata della Poule Scudetto. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30.