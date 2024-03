La Poule Scudetto mette di fronte le prime cinque classificate della regular season. Le squadre arrivano in questa fase con i punti raccolti durante la regular season, oltre a differenza reti e scontri diretti. Nella Poule Inter, Roma, Juventus, Fiorentina e Sassuolo si incontrano tra di loro due volte, in dieci giornate che definiranno la classifica finale, sommando i punti della poule alla classifica della regular season.

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime due classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024-2025, mentre l'ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B.

