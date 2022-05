Femminile, l’Inter perde 2-1 contro il Sassuolo e chiude al quinto posto

Si è chiusa oggi con una sconfitta di misura la stagione della formazione nerazzurra allenata da Rita Guarino

La squadra di casa fa la partita nelle fasi iniziali e al 17' va vicina al vantaggio con Clelland che sfiora il gol al volo da fuori. La risposta dell'Inter è immediata ma Lemey, numero 1 del Sassuolo, nega la gioia del gol con un bell'intervento. Anche Bonetti si rende pericolosa, in un match che non si sblocca anche per la bravura di Durante. La numero 22 nerazzurra deve arrendersi sul finire di primo tempo quando Mihashi trova un tiro al volo che passa in mezzo a tante gambe in area, trovando la rete del vantaggio.