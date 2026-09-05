Derby infuocato a Istanbul. Nel secondo tempo di Fenerbahçe-Beşiktaş la tensione è esplosa dopo un duro faccia a faccia tra Milan Skriniar e Dusan Vlahovic, protagonisti di un episodio che ha coinvolto nel giro di pochi secondi diversi giocatori delle due squadre.

Tra i due c’erano già stati alcuni duelli piuttosto accesi nel corso del primo tempo. Al 52’, però, la situazione è degenerata.

Skriniar e Vlahovic faccia a faccia

Tutto nasce lontano dal pallone. Vlahovic protesta chiedendo un fallo dopo un contatto con il difensore del Fenerbahçe e Skriniar reagisce alle lamentele dell’attaccante serbo.

I due si avvicinano, vengono a contatto e immediatamente arrivano i compagni per separarli prima che la situazione possa peggiorare.

Le proteste del Beşiktaş

Da parte del Beşiktaş sono arrivate proteste molto accese. I giocatori bianconeri hanno sostenuto che, durante il confronto, Skriniar avesse stretto Vlahovic al collo.

Sul fronte opposto ha fatto discutere anche un gesto con la mano dello stesso Vlahovic mentre la tensione era ancora altissima.

Skriniar ve Vlahovic arasındaki gerginlik maçın başından beri bitmedi. pic.twitter.com/JFLAJHILWu — GoalhubX - Anlık Goller (@Anindagol93) September 5, 2026

Il VAR e i tre cartellini gialli

L’arbitro Halil Umut Meler ha fermato il gioco e ha atteso anche il controllo del VAR prima di prendere la propria decisione.

Alla fine non sono arrivati cartellini rossi. Il direttore di gara ha estratto tre gialli: Skriniar ed Ederson per il Fenerbahçe e Vlahovic per il Beşiktaş.

Una delle immagini più forti di un derby già molto acceso, con il confronto tra l’ex difensore dell’Inter e l’attaccante serbo finito inevitabilmente al centro delle discussioni. Alla fine Fenerbahce-Besiktas è finita 1-2 con gol decisivo proprio di Vlahovic.