Aziz Yildirim vince le elezioni come nuovo presidente del Fenerbahce, sconfitto Safi che aveva promesso di portare Calhanoglu

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 21:15)

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Aziz Yildirim vince le elezioni come nuovo presidente del Fenerbahce. La conferma arrivata dalla Turchia e Yildirim torna alla guida del club dopo 8 anni dall'ultima volta. Su Fanatik.com si leggono le prime parole di Hakan Safi, candidato che ha perso le elezioni e che aveva promesso acquisti top e paventato accordi con Hakan Calhanoglu, Mason Greenwood, Luis Suarez e Merih Demiral:

"Oggi stiamo seguendo i risultati delle elezioni straordinarie del Fenerbahçe. Per quanto ne sappiamo, stiamo perdendo. È giusto fare questa dichiarazione. Le urne sono l'onore della comunità del Fenerbahçe. La comunità del Fenerbahçe lo voleva così. Ho cercato di portare entusiasmo e una ventata di aria fresca. Ho promesso investimenti seri e trasferimenti consistenti al Fenerbahçe. Ho anche stipulato i contratti.

La comunità del Fenerbahçe interpreta la decisione in modo diverso. Preferiscono rimanere ancorati al passato, vivere con il passato. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo. Sono un soldato del Fenerbahçe, al suo servizio. La nostra comunità lo ha ritenuto opportuno, mi congratulo con l'avversario"