È un’Inter a due facce. La squadra di Chivu è prima in classifica, con 19 punti, ma continua a mostrare un limite importante: nelle prime nove partite della stagione per ben sei volte ha dovuto recuperare da una situazione di svantaggio.

Nel corso della trasmissione Fuoriclasse, negli studi di DAZN, l’ex difensore e ora opinionista Ciro Ferrara si è concentrato proprio su questo aspetto.

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Ferrara sull'Inter

“Io penso che su questo tema ci stia lavorando Chivu, sicuramente anche lui non è contento di questi inizi da parte della sua squadra, però ha la fortuna di avere una squadra forte che, a fronte di una negligenza nei primi minuti di gioco evidentemente, ha un bagaglio tecnico, un bagaglio di rosa, che gli permette poi di recuperare le partite. Recuperare le partite non è assolutamente una cosa semplice, quindi questa è una dimostrazione di forza comunque. È vero, noi analizziamo la prima parte, i primi 15 minuti dell'Inter in cui magari subisce delle reti, però andiamo a guardare anche che cosa riesce a fare. Poi, chiaramente, non sempre potrà andare in questa maniera, però dimostra un grandissimo carattere”.