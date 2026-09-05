Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli 3-2, Ciro Ferrara ha parlato così del match di San Siro:

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"Hai preso gol quando hai deciso di cambiare assetto tattico, è stata la miglior prestazione di queste tre partite del Napoli, per come è stato in campo, per come ha condotto la partita, per le tante occasioni, la differenza l'hanno fatta i cambi, la rosa dell'Inter è immensa, ha tanti campioni. Da questa sconfitta il Napoli deve uscire con più certezze.

Ci sono stati errori tecnici ma anche tattici, il primo gol dell'Inter si è visto che la squadra si è quasi fermata, Politano valuta lunga la palla e si ferma, anche Badiashile sul secondo gol non è stato attento, forse perché è appena arrivato"