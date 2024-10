Lunedì 28 ottobre, in quel di Parigi, verrà assegnato il Pallone d'Oro. Il candidato numero 1, e il grande favoritissimo per media ma non solo, è Vinicius jr, protagonista di un'annata clamorosa con il Real Madrid, condita dalla vittoria della Liga e della Champions League, con tanto gol in finale contro il Borussia Dortmund.